🎥 Marseille s'empare de la deuxième place en Ligue 1 grâce à un but magnifique !

Alors que Strasbourg et Marseille se rencontraient ce dimanche à la Meinau, un geste magnifique signé l'attaquant Bambia Dieng a permis à l'OM d'ouvrir le score.

A la 63e minute de jeu, le Sénégalais s'est trouvé à la réception d'un bon centre venu de la droite et a décoché une splendide retournée qui n'a laissé aucune chance à Matz Sels, dans les buts côté strasbourgeois. Le Croate Duje Caleta-Car a ensuite alourdi le score en reprenant un corner de Payet (82e). En s'imposant à la Meinau, l'OM prend la deuxième place et dépasse Rennes au classement avec 32 points. Le PSG, solide leader, est à 10 points de plus et recoit le Monaco d'Eliot Matazo ce soir.

OH LE BUT DE BAMBA DIENG !! #RCSAOM pic.twitter.com/Dn48DNc0yO — GOALS LIGUE 1 (@GOALSLIGUE1) December 12, 2021