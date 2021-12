L'Union vient enfin à bout de sa bête noire malinoise et prend le large en tête

Malines ne réussissait pas aux Unionistes, mais ce dimanche, ils n'ont pas tremblé. Les voilà repartis sur une série de victoires.

Trois équipes sont parvenus à battre l'Union cette saison : Bruges, OHL et le rival, Malines, qui se dressait il y a quelques années sur la route de l'USG vers la D1B. Autant dire que la réception du KV Malines ce dimanche n'est pas vue comme un match facile pour Mazzù et ses troupes, et que les enjeux sont d'autant plus importants que l'Antwerp, l'un des plus proches poursuivants, peut se retrouver à 7 points en cas de victoire.

L'Union a beau avoir renoué avec la victoire du côté de Saint-Trond, elle n'en reste cependant pas un peu moins percutante qu'il y a quelques semaines et le Kavé semble vouloir en profiter. La première occasion est cependant unioniste quand un superbe geste de Teuma isole Vanzeir, dont le centre est repoussé (6e). Mais De Camargo pèse sur la défense centrale, Burgess peinant à se dégager, et les relanceurs unionistes sont sous pression constante. Kerim Mrabti profite presque de l'une de ces relances manquées, se retourne et frappe de peu à côté (29e).

Cela réveillera un peu l'Union dont les attaques en contre se font plus précises, emmenées par un Mitoma et un Teuma en grande forme. Nielsen force Thoelen à un solide arrêt en face-à-face. C'est cependant Deniz Undav, peu en réussite jusque là, qui oriente au mieux une attaque et lance Mitoma côté gauche : le Japonais centre et trouve Dante Vanzeir pour un but typique de ce que les pensionnaires du Stade Marien proposent cette saison (1-0, 35e). Seul Schoofs alertera ensuite un peu Moris, d'une frappe qui passe de très peu à côté (45e+1).

Le Kavé va reprendre la seconde période sur les chapeaux de roue, emmené par un Mrabti qui trompe presque Moris, avec un peu de chance, d'une frappe lointaine déviée (47e). C'est ensuite Anthony Moris lui-même qui, d'un réflexe étourdissant, sauve l'égalisation devant De Camargo (49e). Il suffira cependant d'une occasion à l'Union : Teddy Teuma avance bien trop facilement vers le rectangle après une récupération haute et fait 2-0 (55e).

La bête noire est battue

L'Union n'en a pas encore assez et joue très haute, ce qui laisse des espaces à Malines : Schoofs frappe encore de peu à côté après un joli solo (64e), avant que Nikola Storm place au-dessus alors qu'il était seul face au but (66e). À force de ratés de part et d'autre, notamment dans le chef d'un Undav franchement pas dans un grand jour, le rythme retombe et les Sang & Or finissent par baisser les bras. Une seconde période peu emballante, une Union en place et qui retrouve une série de victoires : on commence à s'habituer à voir l'USG gagner. C'est peut-être le plus beau compliment qu'on puisse leur faire ...