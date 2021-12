MLS: New York City champion pour la première fois

La franchise new-yorkaise s'offre son premier titre.

Au bout du suspense, New-York City remporte son premier titre en MLS. La finale opposait les Portland Timbers à NYC la nuit dernière et c'est aux penaltys que les deux équipes ont dû se départager. Avant ça, Valentin Castellanos avait ouvert le score pour New York, mais Portland a égalisé dans les arrêts de jeu grâce à Felipe Mora.

Aux tirs au but, Felipe Mora et Diego Valeri ont manqué les deux premières tentatives des Timbers et New York City a finalement émergé grâce à un ultime tir au but but transformé par Alexander Callens. Premier sacre pour New York City et pour Maxime Chanot qui avait quitté Courtrai pour les Etats-Unis en 2016.