OFFICIEL : l'UEFA va recommencer le tirage de la Ligue des Champions !

Suite à l'erreur liée au tirage de Manchester United et Villarreal l'un contre l'autre, ce qui était interdit par le règlement, la boule mancunienne n'avait pas été replacée dans le pot pour le tirage suivant. Résultat : l'Atlético Madrid n'aurait pas pu tomber sur Manchester United pour son 8e de finale (les Colchoneros ont hérité du Bayern Munich).

Le problème a été immédiatement soulevé, et l'UEFA a réagi de manière drastique : L'INTÉGRALITÉ du tirage sera recommencé à 15h. Un incroyable échec organisationnel ...

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.