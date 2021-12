Incroyable : les Storm Ultras carolos piègent Abbas Bayat en se faisant passer pour des supporters du Standard

Les supporters du Sporting Charleroi ont décidé de faire une énorme blague à Abbas Bayat bien avant le 1er avril, et ont réussi leur coup : se faisant passer pour un membre de la Famille des Rouches, ils ont contacté Abbas Bayat afin de lui demander de l'aide.

Le communiqué des Ultras Storm est déjà surréaliste. Le groupe d'ultras carolo, chambreur, évoque la situation du Standard : "Nous avons pris acte de la tristesse et de la détresse des supporters du Standard de Liège. La torche balancée dans notre tribune est finalement un geste de souffrance et de désespoir", lit-on. "En cette période de Noël, nous pensons qu’il serait bon d’oublier cette rivalité, parfois extrême. Ayant vécu, nous-mêmes, dans le passé, des moments difficiles suite aux difficultés financières et sportives de notre club, nous avons pris conscience qu’il ne s’agissait pas d’en rajouter une couche mais plutôt d’aider nos amis liégeois à trouver un partenaire fiable pour les aider à se relever".

La réponse hallucinante d'Abbas Bayat

Bien sûr, tout ça n'est pas du premier degré. La blague arrive plus tard : "C’est donc pour cela que l’un de nos supporters les plus historiques, « Yvon Kopet », s’est permis de se faire passer pour un membre de « la famille des rouges » afin de prendre contact avec Abbas Bayat, investisseur américano-iranien qui connaît bien le football belge, pour essayer de le convaincre d’investir au Standard", continue le communiqué des Storm Ultras. Dont acte : le Mr Kopet en question a contacté Abbas Bayat, qui vit actuellement aux USA, via son adresse mail.

À Yvon Kopet, qui lance à l'ancien patron du Sporting Charleroi que "le Standard a besoin de gens comme lui pour sauver le club" et fournit même l'adresse mail (fictive) à laquelle contacter la direction, Bayat donne une réponse longue, détaillée ... et franchement sympathique. Lisez plutôt ci-dessous. Extraits choisis :

- "[Investir 5 millions d'euros à Charleroi] a été la décision que je regrette le plus dans ma vie professionnelle. Le football en Belgique est infesté de politiciens, d'agents véreux (...) de propriétaires corrompus et d'entraîneurs prêts à accepter des pots de vin"

- "Pendant des années, mes tentatives pour améliorer la ligue pour tous les clubs ont été bloquées par Messieurs Vandenstock et Michel"

Aucune personne honnête ne voudra toucher au foot professionnel en Belgique - Abbas Bayat

- "La situation continue d'empirer. Le football belge est devenu le centre du blanchiment d'argent, des pots-de-vin et des matchs truqués. Des agents, dont mon propre parent (nda : Mogi Bayat), abusent de leurs joueurs et gagnent des millions à leurs dépens (...)"

- "Malheureusement, seules les personnes aux motivations corrompues ont intérêt à investir dans le football belge. Aucune personne honnête ne voudra toucher au foot professionnel en Belgique (...)".

- "À mon avis, la seule solution pour vous est de réunir des supporters du Standard et de réunir plusieurs millions d'euros afin d'acheter une participation majoritaire ou bloquante. Je serais plus qu'heureux de discuter avec vous de cette idée et vous conseiller, gratuitement".

Un document ... étonnant, mais une chose est sûre : Abbas Bayat a pris le temps de répondre à son interlocuteur, visiblement de bonne foi. On imagine que l'ancien président des Zèbres ne sera pas heureux de s'être fait piéger ...