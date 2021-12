Thomas Tuchel évoque la forme de Romelu Lukaku

Avec une seule titularisation depuis son retour à la compétition, Romelu Lukaku doit prendre son mal en patience à Chelsea. Parce que son coach estime qu'il n'est pas encore à 100%.

Blessé à la cheville fin octobre, Romelu Lukaku n'a pas retrouvé un statut de titulaire à Chelsea. Samedi soir, il n'a joué que quelques minutes contre Leeds. Thomas Tuchel a évoqué sa situation en conférence de presse ce mercredi.

Et pour le coach allemand, cela semble clair: l'attaquant belge n'est pas encore totalement fit. "On pourrait discuter indéfiniment de sa forme. Un joueur peut penser qu'il est totalement fit, les coachs physiques peuvent être d'accord ou non et l'entraîneur peut lui aussi penser autrement. Tout dépend de la rencontre et de l'intensité qu'il y a dans cette rencontre."

Romelu Lukaku sera-t-il titulaire contre Everton, jeudi soir? "À ce moment, je dirais qu'il peut certainement jouer 90 minutes, mais cela dépend aussi du match", répond Thomas Tuchel, sans dévoiler ses plans pour la prochaine rencontre des Blues.