🎥 Le FC Bruges Army lance le 'Topper' avec un message adressé aux supporters Mauves

Le 'Topper' de dimanche qui se jouera à Bruges s'annonce épicé comme souvent.

Alors que les yeux seront rivés sur Lior Refaelov, qui effectuera son grand retour au Jan Breydel, le FC Bruges Army a également lancé le Topper sur Twitter avec un message lancé aux supporters Mauves.

La vidéo montre des supporters du Club entonner en anglais : "Qui est allongé sur le tapis, qui est allongé sur le sol, c'est un fan d'anderl*cht, avec une balle dans la tête, et il ne chantera plus Sporting."

Who's that lying on the carpet,

Who's that lying on the floor,

It's a fan of anderl*cht,

With a bullet in his head,

And he won't sing Sporting anymore.

