Bernd Storck a trouvé le noeud du problème du côté de Genk

Bernd Storck a déjà disputé deux matchs avec Genk, mais n'a pas réussi à enregistrer encore le moindre dusccès. Le coach veut transformer toute l'équipe à son image et cela prend du temps.

C'est un défi à la fois pour les joueurs et pour l'entraîneur. "Nous avons déjà beaucoup changé, tant sur le terrain qu'en dehors. Je voudrais mettre en place le plus rapidement possible une structure dans laquelle nous pourrons fonctionner de manière optimale", déclare l'Allemand à Het Laatste Nieuws. "C'est de l'adaptation, mais je fais tout dans l'optique de rendre les joueurs meilleurs. S'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, ils peuvent m'en parler. Mais il faudra qu'ils viennent avec les bons arguments, je suis à l'écoute mais bien sûr je reste le patron."

Il ne peut pas critiquer les efforts des siens car contre La Gantoise, ses joueurs ont parcouru le plus de kilomètres. "Vous pouvez courir beaucoup, mais à quoi cela sert-il si vous n'êtes pas capable de changer de rythme au bon moment ? Nous ne sommes pas assez explosifs pour gagner des duels en un contre un, c'est l'un de nos problèmes. Les équipes qui courent beaucoup sont généralement celles qui ont le moins de ballons", a souligné l'ancien coach du Cercle et de Mouscron.