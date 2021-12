Vincent Kompany l'assure : "Nous allons à Bruges pour gagner"

Le T1 d'Anderlecht a donné le ton en conférence de presse. Pour lui, son équipe est parfaitement capable d'aller chercher les trois points en Jan Breydel.

Le topper entre le Club de Bruges et Anderlecht sera assurément le duel à suivre ce week-end en Pro League. Les Mauves restent sur quatre victoires consécutives et ils comptent bien se rapprocher de la deuxième place occupée actuellement par les Blauw & Zwart qui semblent être un peu perdus dans leur jeu ces dernières semaines.

"Je pense que c'est une bonne chose que nous puissions nous affronter deux fois avant le Nouvel An. C'est un match important à un moment très important de la saison. Nous vivons ça comme une bonne opportunité", a déclaré Vincent Kompany en conférence de presse.

Un point ne m'intéresse pas.

Pour le T1 anderlechtois, son équipe est capable de tirer son épingle du jeu contre les Brugeois : "Je vais dire exactement la même chose que la saison dernière : nous allons à Bruges pour gagner. Un point ne m'intéresse pas. Peu importe que nous soyons les meilleurs ou pas, c'est l'attitude que nous devons avoir. Nous travaillons cela avec le groupe depuis de nombreux mois.

Actuellement, les Brugeois vivent une passe un peu plus délicate mais cela n'a pas d'importance pour Kompany : "Je ne m'intéresse pas à Bruges. Le plus important est de savoir quelles sont leurs forces et leurs faiblesses pour pouvoir en tirer profit. Nous sommes préparés à l'idée de voir un grand Bruges sur le terrain ce dimanche mais si ce n'est pas le cas, nous devons en profiter."