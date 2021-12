Felice Mazzu savoure son titre de meilleur entraîneur belge de l'année : "Fier et content"

Auteur d'un travail colossal avec l'Union, Mazzu a logiquement remporté le Trophée Raymond Goethals 2021.

Cela sonnait comme une évidence. Pour la deuxième fois de sa carrière, Felice Mazzu s'est adjugée le Trophée Raymond Goethals pour sa magnifique année avec l'Union. Actuel leader en Pro League alors qu'il vient seulement de monter, le club bruxellois est une véritable machine à gagner depuis l'arrivée de Mazzu.

L'entraîneur savoure ce trophée mais reste modeste, comme à son habitude : "Je suis très fier et content de l'avoir. Mais quand vous avez un prix comme celui-ci, il doit être aussi accordé au staff avec lequel je travaille et aux joueurs présents sur le terrain. Sans oublier mes dirigeants et les supporters unionistes qui sont formidables", a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

"Mes expériences passées m'ont fait comprendre que la chose la plus importante est de rester soi-même. C'est de cette manière-là que le message passe le mieux."