Des centaines de supporters d'Anderlecht en retard, le CST plus contrôlé : l'horaire de la Coupe a créé un vrai chaos!

Les supporters du RSCA avaient dénoncé l'horaire de la Coupe de Belgique dès son annonce, forçant un passage de 18h à 18h45. Malgré ça, des centaines de supporters ont loupé le coup d'envoi et même une bonne partie de la première période.

Alors que la Mauves Army a boycotté 45 minutes de cet Anderlecht-Courtrai pour protester contre les horaires décidés par les diffuseurs télé pour le quart de finale de Coupe de Belgique, elle n'était pas la seule absente : les travées, pourtant censées être remplies, étaient clairsemées au coup d'envoi, et se sont remplies au fil de la première période.

Les files sur le ring de Bruxelles à l'approche de la sortie Pede, près du shopping Westland, rendaient en effet la circulation cauchemardesque. Match de Coupe, sortie des bureaux, et naturellement dernières courses de Noël dans ce centre commercial très populaire : la recette parfaite pour un désastre. Des centaines de supporters se sont retrouvés piégés, d'abord dans les embouteillages, puis à l'entrée du Lotto Park, en raison du CST à vérifier. Pour aller plus vite, les safe tickets ont même fini par ne plus être demandés !

Pendant la première mi-temps, les ultras avaient prévu des banderoles humoristiques et piquantes à destination de VTM, diffuseur côté néerlandophone. Des blagues difficilement traduisibles et faisant référence à des émissions phares de la chaîne flamande.