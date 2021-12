Pelé a pu retrouver ses proches et son domicile pour les fêtes de Noël

Pelé a finalement eu le droit à un petit cadeau de Noël puisqu'il a pu retrouver ses proches et son domicile pour les fêtes de Noël.

La légende brésilienne âgée de 81 ans a posté une photo en compagnie de sa femme Marcia Aoki avec un petit message sur Twitter. "Aujourd'hui, j'espère que vous vivez des moments d'amour, de paix et de solidarité tout comme moi. Joyeux Noël mes amis."

Hoje eu espero que vocês estejam vivendo momentos de amor, paz e união, assim como eu. Feliz Natal, meus amigos.



Todas I hope you are living moments of love, peace and unity, just like me. Merry Christmas my friends. pic.twitter.com/dNsJFdMlDN