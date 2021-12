Pour Blessin, la jeunesse n'explique pas tout : "Mes joueurs n'ont pas couru"

Privé de nombreux cadres, le KV Ostende a pris le bouillon contre le Racing Genk. Mais Alexandre Blessin ne laissait pas la jeunesse de son équipe tout excuser.

Alexander Blessin l'avait prévu en avant-match : ses jeunes Kustboys feraient des erreurs. Mais le 0-4 ne lui plaisait pas pour autant. "Ok, nous jouons avec un onze très jeune aujourd'hui et c'est possible de perdre des duels et manquer des passes dans ce contexte. Mais ce qui me déplaît, c'est que le comportement sur le terrain n'était pas bon", regrette l'entraîneur du KV Ostende.

"Les joueurs de Genk sprintaient, les nôtres trottinaient. Si je ne vois aucune volonté de gagner chez mes joueurs, ça me poste un gros problème", grince encore Blessin. "Ca va faire mal à ces jeunes mais c'est nécessaire, ils doivent se réveiller. Je connais cependant les qualités adverses, si nous jouons cinq fois avec ce onze, nous perdons en principe cinq fois".

Tirer des leçons

Ostende joue plus que jamais le maintien et va donc devoir se préparer en conséquence cet hiver. "J'espère de tout coeur que nous allons tirer des leçons. J'espère que nous allons récupérer plusieurs joueurs pour la suite, ainsi que quelques renforts cet hiver", conclut Alexander Blessin. Ostende commence 2022 avec un déplacement à Zulte Waregem, qui compte autant de points que le KVO après sa victoire au Standard.