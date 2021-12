CAN : Le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic appelle trois nouveaux joueurs

Le sélectionneur du Maroc a appelé ce lundi trois nouveaux joueurs afin de compléter sa liste pour la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun (9 janvier - 6 février).

Le sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a appelé ce lundi trois nouveaux joueurs pour la CAN que son équipe débutera le 10 janvier contre le Ghana. Il s'agit du défenseur central Badr Benoun (Al Ahly), du back droit Mohamed Chibi (FAR de Rabat) et de l'attaquant Soufiane Rahimi (Al-Aïn). Ces derniers ont participé à la Coupe Arabe au Qatar.