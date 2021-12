(Exclusif) Djorkaeff est fan de Mbappé : "Il répond aux critiques sur le terrain"

Kylian Mbappé est l'un des hommes en forme du PSG. De champion du monde à champion du monde, Youri Djorkaeff a évoqué pour nous toute son admiration pour son compatriote, entre autres sujets.

Vingt-quatre matchs, quinze buts, quinze assists : la première partie de saison de Kylian Mbappé (22 ans) est absolument phénoménale. L'attaquant du PSG est l'une des rares satisfactions de son équipe cette saison et il répond aux critiques de la meilleure façon qui soit. Youri Djorkaeff, champion du monde en 1998 et ancien du PSG lui-même, est séduit par son compatriote.

Bonjour Youri. Peut-on dire que Kylian Mbappé a passé un palier cette saison ? Ses détracteurs estimaient qu'il avait stagné après le Mondial 2018, qu'il avait notamment besoin de trop d'occasions pour marquer ...

Statistiquement, Mbappé est devenu meilleur d'année en année, il marque toujours plus de buts. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il ait stagné depuis 2018. Il a commencé très tôt, à 17 ans, et très rapidement progressé. À 22 ans, il est champion du monde, un joueur clef de l'équipe de France et du PSG où il évolue avec Neymar et Messi ... C'est fort. Il est dans le viseur des plus grands clubs.

Bien sûr, Kylian a fait des erreurs, tous les jeunes joueurs en font et il faut l'accepter. Mais il a fait de grands pas en avant depuis 2018. Là où il a le plus progressé, c'est dans sa façon de réagir quand il fait un moins bon match : dès le match suivant, il a une réaction positive et répond présent sur le terrain, pas dans la presse. Il se reprend en main, il se bat, il bouge, il défend. C'est le plus important.

© photonews

Le PSG est un sacré bolide, mais Mauricio Pochettino est-il le pilote qu'il faut ?

Il faut rappeler par exemple que Guardiola n'est pas devenu l'entraîneur de Manchester City dès la première année de la reprise par Abu Dhabi. La transformation du club a été un processus, il a fallu jeter les bases. C'est pareil pour Wenger à Arsenal. C'est un cycle long. Les attentes sont très élevées au PSG mais ce n'est pas facile, car même en Ligue 1, il n'y a plus de petits matchs.

Lionel Messi évolue au PSG désormais. Vous avez joué avec des légendes comme Zidane et Ronaldo, les plus grands de leur époque. Où placez-vous Messi par rapport à eux ?

Lionel, c'est le plus grand de tous les temps. Ronaldo et Zizou étaient deux joueurs incroyables, Ronaldo surtout a incarné parfaitement le rôle d'attaquant. Pour moi, Diego Maradona, Ronaldo et Lionel Messi sont les plus grands joueurs de la période 1990-2020.

Enfin, parlons d'un autre compatriote, Hugo Lloris. Malgré son statut, il n'a toujours pas prolongé à Tottenham. Il semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Pour mieux partir ?

Hugo est le capitaine des Bleus et ses performances ont toujours été de haut niveau au Mondial, à l'Euro, en Nations League. On sait toujours à quoi s'attendre avec lui. Il a eu une grande carrière à Tottenham et je ne comprendrais vraiment pas que les Spurs le laissent partir. Il est heureux là-bas et a encore de belles années devant lui.