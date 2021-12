Christian Brüls sait que Saint-Trond n'est pas encore tiré d'affaire

Après cinq défaites d'affilée, Saint-Trond a renoué avec la victoire. Christian Brüls sait cependant que les Canaris ne sont pas tirés d'affaire pour autant.

Taichi Hara et Yuma Suzuki ont fait la différence pour le STVV contre l'AS Eupen, avec un très bon Christian Brüls à l'assist sur le second but trudonnaire. L'expérimenté meneur de jeu se réjouissait que son équipe ait stoppé l'hémorragie : "Nous savions que ce serait un match lors duquel ce serait possible de se montrer et nous l'avons prouvé", déclarait-il après coup. "C'est une victoire méritée".

Saint-Trond compte désormais 4 points d'avance sur la place de barragiste, mais n'arrive pas à la trêve en pleine euphorie. "Niveau mentalité, on ne peut rien nous reprocher, cette équipe est travailleuse", affirme Brüls, qui sait où le bât blesse : "Nous avons besoin de trop d'occasions pour marquer. Et il manque un petit peu de qualité", lance-t-il, à quelques jours de l'ouverture du mercato. Sa direction aura pris bonne note.