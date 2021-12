Yuma Suzuki vers un départ de Saint-Trond cet hiver

L'attaquant japonais avait déjà été proche d'un transfert l'été dernier et ne devrait cette fois pas rester au Stayen.

Yuma Suzuki (25 ans) devrait quitter le STVV cet hiver, d'après les informations du Belang van Limburg. L'attaquant japonais, auteur de 17 buts en 34 matchs la saison passée avec Saint-Trond, avait déjà été proche d'une signature à l'étranger (Schalke 04 s'était positionné) et s'était également entretenu avec Bruges et Anderlecht, mais était finalement resté au Stayen.

Cette saison, Suzuki est moins prolifique (2 buts en 11 matchs) et les clubs intéressés l'été dernier risquent de ne plus revenir à la charge. Mais le Japonais a fait ses adieux à ses équipiers et peut toujours compter sur de l'intérêt, notamment en provenance d'Italie mais aussi du Japon.