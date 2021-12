La Chine interdit à ses footballeurs d'être tatoués

Le gouvernement chinois a pris certaines décisions ces derniers jours.

Le ministère des sports chinois a interdit les tatouages aux footballeurs de la sélection nationale et prié ceux qui en ont de les « enlever », au moment où le pouvoir communiste entend mettre un frein aux tendances jugées vulgaires.

De la musique aux jeux en ligne, en passant par la télé-réalité et les cours particuliers, la Chine tente ces derniers mois de reprendre en main sa jeunesse et d’imposer des valeurs viriles, par opposition à une décadence morale qui viendrait de l’étranger. Dans le viseur également, les contenus "vulgaires" diffusés sur le petit écran et les réseaux sociaux, appelés à privilégier les valeurs "patriotiques". Le régulateur de l’audiovisuel chinois a ainsi appelé à établir des critères de beauté "corrects" et à bannir les hommes "efféminés" et les "influenceurs vulgaires"

Les footballeurs de l’équipe nationale ont dorénavant l’interdiction formelle d’avoir de nouveaux tatouages, a annoncé le ministère des sports, mardi, invitant ceux qui en ont à les faire enlever.