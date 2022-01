Ritchie De Laet: "Six équipes pour trois places en Play-offs 1"

Le capitaine anversois est conscient que les places seront chères pour se disputer le titre.

Dans un entretien dédié à Gazet van Antwerpen, Ritchie De Laet s'est exprimé sur la bagarre féroce pour l'accession aux Play-Offs 1. Selon le capitaine Anversois, l'Union ne sortira plus du top 4, ce qui fait que de grosses cylindrées de notre championnat ne se battront pas pour le titre: "Nous sommes pour le moment quatrièmes, mais cela ne veut rien dire. La Gantoise et Anderlecht viennent d'enchainer de manière solide. Il ne faut donc pas uniquement surveiller le Club de Bruges. Je pense que l'Union ne sortira plus des quatre premières places. Six équipes vont donc se battre pour les trois places restantes."

Le 16 janvier prochain, le Great Old recevra Charleroi avec la possibilité de réléguer les Carolos à huit longueurs. Une rencontre que l'Antwerp disputera sans son capitaine, suspendu pour excès de cartes jaunes: "J'ai délibérément pris un carton jaune contre Genk pour être suspendu contre Courtrai et pouvoir faire table rase pour commencer 2022."

La rencontre étant reportée en raison du Covid-19, De Laet manquera donc la rencontre face à Charleroi: "Je n'aurai donc pas disputé de rencontre officielle pendant plus d'un mois" conclut le capitaine anversois.