301 buts pour Benzema, trois points pour le Real... le banc pour Hazard

Le Real Madrid augmente son avance sur le FC Séville qui a deux matches de moins.

Il y a une semaine, le Real Madrid s'était incliné de façon un peu surprenante à Getafe. Ce samedi, les joueurs de la Maison Blanche ont repris leur marche en avant en disposant du FC Valence.

Au bout d'une première période un peu fade, un penalty sifflé sur Casemiro a donné l'opportunité à Karim Benzema d'ouvrir le score et le Français ne tremble pas: il transforme la sentence et signe du coup son 300ème but pour le Real.

Après la pause, les Merengues déroulent grâce à un doublé de Vinicius Jr (52' et 61', 2-0 et 3-0) mais aussi grâce à un arrêt extraordinaire de courtois sur une frappe de Wass. Le gardien des Diables Rouges arrête même un penalty de Guedes... mais le ballon revient sur la tête de l'attaquant portugais (76', 3-1). Dans les dernières secondes, Karim Benzema signe aussi un doublé (88', 4-1) et donc son 17ème but en Liga cette saison.

Au final, le Real Madrid s'impose donc et prend désormais 8 points d'avance sur le FC Séville qui recevra Getafe ce dimanche. Eden Hazard? Il est resté sur le banc... durant les 90 minutes alors que Isco, Valverde, Camavinga, Nacho et Ceballos sont entrés au jeu. Problématique...