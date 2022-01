🎥 CAN : un bijou d'Iheanacho offre la victoire au Nigéria face à l'Égypte

Le choc entre le Nigéria et l'Égypte opposait plusieurs anciens de JPL, avec Trézéguet (ex-Anderlecht) et Sayed (ex-Lierse) dans le camp des Pharaons, ou encore l'ancien Hurlu Awoniyi, Ndidi (ex-Genk), et les anciens Gantois Moses et Troost-Ekong.

Privés de leur star Victor Osimhen, les Super Eagles s'illustraient les premiers. Après un premier round d'observation, Moses Simon manquait le cadre juste avant un bijour d'Iheanacho (30e) qui donnait l'avance au Nigéria.

Awoniyi passait près de doubler la mise avant la pause mais se heurtait à El Shenawy.

Au terme d'une première période difficile, les hommes de Carlos Queiroz restaient malmenés et incapables de réagir face à un Nigéria dangereux et difficile à déranger.

Les Super Eagles s'offrent finalement l'Égypte et débutent à merveille leur CAN.

#TeamNigeria absolutely full value for their lead at half time…



Iheanacho with a brilliant finish to put them 1-0 up, and to be honest I’ve seen no threat from Egypt whatsoever.



The Super Eagles haven’t really even broke sweat yet. #AFCON2021 pic.twitter.com/kyHXHzY7l3