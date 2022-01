D1A : l'Antwerp équipe la plus "surperformante" de Belgique, le Standard à sa place, Gand et Genk à la ramasse

L'Observatoire Européen du Football a publié une étude statistique détaillée concernant, selon ses termes, les équipes "les mieux et les moins bien payées" d'Europe. Rien à voir avec les salaires, mais bien avec les points obtenus.

Cette lettre hebdomadaire du CIES (Observatoire Européen du Football), institut qui fait référence en matière d'études statistiques, étudie ainsi la différence entre les points obtenus par les clubs et ceux qu'il était attendu qu'ils obtiennent, en se basant sur de nombreuses données telles que la possession, le nombre et la distance de tirs au but ainsi que les tirs au but concédés. L'étude a été réalisée au sein de 32 ligues européennes, dont la Pro League.

L'Antwerp, équipe la plus "surperformante" de Belgique

Première surprise en ouvrant le classement belge : contrairement à ce que l'on pourrait croire, non, l'Union Saint-Gilloise n'est pas le club le plus "surperformant" de D1A. Avec 2,24 points pris par match en moyenne pour 1,86 attendu, le leader de notre championnat n'est que 3e de ce ranking statistique avec un différentiel de +0,38, ce qui reste élevé.

Le club belge performant le plus au-dessus des attentes est l'Antwerp, qui "aurait dû" obtenir en moyenne 1,36 point par match et en a obtenu 1,85, soit un différentiel de +0,49 qui permet au Great Old de se classer dans le top 50 (sur 518 équipes analysées) en Europe. Le Great Old, actuellement 4e, serait 8e d'un classement selon les points "attendus".

Le KV Malines suit, avec 1,57 point pris contre 1,12 attendu (+0,45). Juste derrière l'Union, le KV Courtrai compte +0,37 point pris avec 1,55 au lieu de 1,18.

Les autres clubs belges "surperformants" sont, dans l'ordre, Zulte Waregem (+0,25), le Sporting Charleroi (+0,23) et le KV Ostende (+0,16). Plus le chiffre tend vers zéro, plus le club est selon cette étude "à sa place" au classement. Constat terrible pour Zulte, donc, qui devrait - toujours selon le CIES - figurer ... à la dernière place de D1A si le club du Gaverbeek n'avait pas tant "surperformé" !

Le Standard à sa place, Anderlecht également

Une seule équipe a obtenu le nombre exact de points "attendu" selon ses performances : il s'agit d'OHL, dont la balance est de zéro. Le Standard, cependant, présente également des chiffres comparables : avec 1,21 point pris par match contre 1,22 point attendu (-0,01), les Rouches sont à leur place. Une preuve des difficultés rencontrées dans le jeu par les hommes de Luka Elsner.

Le RSCA est également très légèrement sous-performant, avec 1,81 point pris alors que les Mauves auraient "dû" en prendre 1,84 (-0,03) ; toutefois, selon le classement "révisé" par les performances attendues, Anderlecht serait 4e (ex-aequo avec Genk) alors qu'il est actuellement sur le podium.

Notons que le RFC Seraing, avant-dernier au classement réel, est très légèrement sous-performant et suit Anderlecht de près (-0,04) ; les Métallos seraient 16es selon le classement révisé des performances attendues. En ce moment, ils ne sont sauvés que par les sous-performances abyssales du Beerschot, sur lesquelles nous reviendrons. Eupen (-0,08) sous-performe également légèrement et "devrait" être 10e (plutôt que 13e) selon les performances attendues.

Bruges, leader au classement "attendu" des performances

Le Club de Bruges est l'une des grandes victimes de ses sous-performances : les Blauw & Zwart sont la première équipe de cette étude du CIES à se situer sous la barre du 0,1 de sous-performance. Bruges aurait "dû prendre" 2,01 points par match et n'en a pris que 1,90 (-0,11). Au "classement révisé" des performances, cela placerait le Club en tête, étant le seul club belge dont les points attendus sont au-dessus des 2 par match.

Rayon sous-performance, la suite est cependant bien plus inquiétante, tout d'abord pour Saint-Trond et le Cercle de Bruges : alors que Bruges figure à -0,11, le STVV, juste derrière, tombe directement à -0,22, soit le double de différentiel entre points attendus (1,36) et points pris (1,14) ! Et c'est encore pire pour le Cercle puisque les Groen & Zwart comptent -0,é3 de différentiel (1,19 au lieu de 1,42). Au lieu d'être 13e et 14e, le Cercle et Saint-Trond devraient être ... 6e et 8e au classement, soit dans les PO2. De quoi donner des regrets, mais aussi de l'espoir pour le second tour.

La Gantoise mérite mieux, Genk et le Beerschot bonnets d'âne

Juste derrière le Cercle de Bruges, on retrouve La Gantoise : les hommes de Hein Vanhaezebrouck présentent un différentiel de -0,30, ayant pris 1,62 point par match alors qu'ils auraient dû en prendre 1,92. Gand "devait" donc prendre plus de points que l'Antwerp ou Anderlecht, et même que l'Union si on ne prend que le classement "attendu" en compte. Les Buffalos seraient alors 2es de D1A !

Les deux clubs les plus sous-performants de Belgique se situent à des spectres bien différents du classement : le Racing Genk compte 1,38 point pris par match pour 1,84 point "attendu", soit un différentiel de -0,46. Une preuve que Bernd Storck a énormément de travail mais aussi un groupe dont le potentiel est celui d'une équipe jouant le top 4, puisque Genk "devrait" être 4e de D1A. Le Beerschot, de son côté, compte également -0,46 point de différentiel : les Rats auraient dû prendre 0,91 point par match, ils n'en ont pris que 0,45. La lanterne rouge de D1A a donc une marge de progression réelle. Selon le classement des points "attendus", c'est Zulte Waregem qui devrait être dernier ...

L'étude complète (y compris au niveau international) est à retrouver ici :

https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2021/wp363/fr/

BONUS : le classement "attendu" de D1A selon les points qu'auraient dû prendre les équipes d'après le CIES :

1. Club de Bruges

2. La Gantoise

3. Union SG

4. Genk

5. RSC Anderlecht

6. Cercle de Bruges

7. Charleroi

8. Antwerp

9. STVV

10. Eupen

11. OHL

12. Standard

13. Courtrai

14. Malines

15. Ostende

16. Seraing

17. Beerschot

18. Zulte Waregem