L'AC Milan élimine le Genoa de Vanheusden, Saelemaekers buteur !

Longtemps mené, l'AC Milan est revenu dans la rencontre pour finalement se qualifier en prolongations.

C'était peut-être la dernière chance d'Andriy Shevchenko à la tête du Genoa, et il a bien failli la saisir : Leo Ostigard ouvrait le score à San Siro à la 17e minute (0-1) et forçait l'AC Milan à courir après le score. Zinho Vanheusden (titulaire) et ses équipiers tiendront bon jusqu'à la 74e minute et le but égalisateur d'Olivier Giroud, de la tête, envoyant les deux équipes en prolongations dans ce 8e de finale de Coupe d'Italie.

L'avant-dernier de Serie A avait laissé passer sa chance. Rafael Leao fera 2-1 à la 102e minute, et c'est Alexis Saelemaekers, rentré au jeu à la 80e, qui fixera le score à 3-1 à la 112e, scellant ainsi la qualification lombarde ... et peut-être aussi le sort de Shevchenko.