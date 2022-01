Vahid Halilhodzic: "Amallah a des qualités exceptionnelles, mais il se prend parfois pour Maradona"

L'entraineur du Maroc compte beaucoup sur le joueur du Standard.

Grâce à un but et une passe décisive de Selim Amallah, le Maroc s'est imposé hier 2-0 face aux Comores pour sa deuxième rencontre de Coupe d'Afrique des Nations. Après leur victoire face au Ghana, les hommes de Vahid Halilhodzic réalisent donc le 6/6, et sont assurés de poursuivre la compétiton.

Le milieu de terrain de 25 ans a cédé sa place dans le temps additionnel de la seconde période face aux Comores, après avoir disputé l'intégralité de la rencontre face au Ghana.

En conférence de presse d'après-match, l'entraineur des Lions de l'Atlas s'est exprimé, d'un ton amusé, sur le cas Selim Amallah: "Il a un gros volume de jeu. Je dirais même qu’il a des qualités athlétiques presque exceptionnelle. Mais de temps en temps, il a du déchet technique, parce qu’il se prend pour Maradona comme ça là."

Connaissant le caractère de l'entraineur marocain, il n'est pas temps qu'Amallah enchaine les mauvaises prestations en équipe nationale. Cette boutade risquerait alors de devenir un vrai reproche.