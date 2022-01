📷 Hazard "fête" le trophée du Real Madrid, mais peine à sourire

Eden Hazard a donc reçu sa médaille et s'est joint à ses équipiers pour les photos de célébrations après la victoire du Real Madrid ce dimanche en Supercoupe d'Espagne, face à l'Athletic Bilbao. Le Diable Rouge foulait ainsi la pelouse du Stade International du Roi Fahd de Riyad, lui qui n'est pas monté au jeu lors de la rencontre, pas plus que lors des demi-finales.

Une situation dont Hazard semblait bien conscient : internet s'est ému du visage fermé d'Eden, peu habituel, le Belge peinant à sourire entouré de ses équipiers. La situation du joueur inquiète toujours autant ; son absence de temps de jeu ces dernières semaines pourrait-elle précipiter un départ ?

Eden Hazard has won more Trophy tonight (1) than Manchester United Football Club in the last 5 years (0) pic.twitter.com/7gVfbv8Tn1