Alexander Blessin quitte le KV Ostende !

Grosse surprise à Ostende : Alexander Blessin va quitter la Côte, et rejoindre l'Italie.

Il faisait partie des noms cités à Bruges lors du départ de Philippe Clément pour l'AS Monaco, mais Alexander Blessin (48 ans) était finalement resté sur la Côte pour un peu plus longtemps. Pas bien longtemps, finalement : l'entraîneur allemand, coach de l'année passée en Pro League et salué à la fois pour ses résultats et le travail accompli à Ostende, va quitter notre championnat et s'engager avec le Genoa, a annoncé le KVO ce mercredi soir. Le club génois s'est acquitté de la clause libératoire, et l'adjoint Markus Pflanz dirigera l'équipe jusqu'à nouvel ordre.

Le Genoa, avant-dernier de Serie A, a récemment licencié son entraîneur Andriy Shevchenko, qui n'a pas réussi à relever la barre après une première partie de saison catastrophique. Blessin arrivera donc avec une mission claire : éviter la relégation de ce monument du football italien.