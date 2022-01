Thomas Vermaelen rejoint officiellement le staff des Diables Rouges

Celui qui a porté à 83 reprises la vareuse de l'équipe nationale gardera donc un rôle au sein de la sélection.

La Fédération Belge de Football vient d'officialiser la venue de Thomas Vermaelen, fraîchement retraité, au sein du staff des Diables Rouges. Le communiqué explique que Thomas sera l'un des nouveaux assistants de Roberto Martinez et participera au remplacement de son adjoint, Shaun Maloney, parti en Ecosse aux Hibernians.

Roberto Martinez a réagi à la venue de Vermaelen au sein du staff : "L'expérience qu'il a acquise au cours de sa carrière exceptionnelle en club et chez les Diables Rouges sera un atout considérable pour notre équipe technique", explique-t-il, avant d'évoquer l'intégration de l'ancien défenseur au sein du staff. "Son récent rôle et ses performances dans l'équipe nationale pendant l'Euro feront en sorte qu'il n'aura aucune difficulté à s'intégrer au camp des Diables prévu en mars. Sa connaissance du groupe et son enthousiasme pour l'entraînement, démontrés lors des cours d'entraînement suivis à la Fédération Belge de Football, feront une transition naturelle de joueur des Diables Rouges à entraîneur des Diables Rouges. Nous en sommes ravis."

Le principal intéressé a également réagi. Il se dit heureux de tenter ce nouveau défi. "Je me réjouis énormément de ce défi et je suis très honoré, heureux et surtout reconnaissant de contribuer à la préparation de la Coupe du monde au Qatar en tant qu'un des assistants de Roberto Martínez."