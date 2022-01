Gilles Dewaele : "Un rêve de jouer au Standard de Liège"

Après cinq ans au Cercle de Bruges, trois ans à Westerlo et un an et demi à Courtrai, le back droit évoluera désormais au Standard de Liège.

Gilles Dewaele a quitté Courtrai cet hiver pour rallier le Standard de Liège. Il a même disputé son premier match avec ses nouvelles couleurs lors du fameux Clasico dimanche dernier. "Satisfait de ma prestation, c'était un peu compliqué au début car avoir Sergio Gomez et Lior Refaelov en face, ce n'est pas facile pour un back droit. Puis, cela s'est bien passé en seconde période, j'ai fait le job", confie le défenseur.

"Je connais le coach et sa façon de fonctionner"

Le back droit n'a pas hésité longtemps quand les Rouches ont frappé à sa porte. "Le Standard de Liège est un grand club, je suis très fier d'être ici. Les infrastructures sont incroyables, un rêve de jouer ici", a expliqué le joueur âgé de 25 ans avant d'évoquer Luka Elsner qu'il connait bien. "L'avantage pour moi, c'est que je connais le coach et sa façon de fonctionner. Un homme passionné et un très bon entraîneur qui veut que nous gardions le zéro. Quand on n'encaisse pas, il suffit de marquer un seul goal pour l'emporter et on prend ainsi beaucoup de points", a souligné l'ancien joueur du Cercle avant d'évoquer ses principales qualités.

"Les résultats viendront car tout le monde veut aller de l'avant"

"Je suis rapide, je possède une bonne endurance et j'ai un bon centre. Je sais apporter quelque chose sur le plan offensif en me projetant vers l'avant, mais ma mission prinicpale, c'est d'abord de défendre. Je dois apporter mon agressivité et ma mentalité dans le groupe. Les résultats viendront car tout le monde veut aller de l'avant", a conclu Dewaele.