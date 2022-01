L'équipe nationale des Comores frappée de plein fouet par le Covid

A l'aube d'un match très important face au pays hôte de la CAN, le Cameroun, l'équipe nationale comorienne doit faire face à un grand nombre de joueurs touchés par le virus.

C'était l'une des belles histoires de ce début de Coupe d'Afrique des Nations : alors versée dans un groupe composé du Maroc, du Ghana et du Gabon, la modeste équipe nationale des Comores se qualifiait pour les huitièmes de finale de la compétition. Après une victoire complètement folle avec un but dans les dernières minutes face au Ghana (2-3), les Comoriens étaient repêchés comme l'un des meilleurs troisièmes.

Mais alors que les Coelacanthes doivent jouer le Cameroun dans deux jours, de grandes difficultés se dressent sur leur chemin, la faute au Covid. L'équipe nationale compte en effet 12 personnes testées positives, parmi eux leurs deux seuls gardiens et leur coach, Amir Abdou.

Voici ce qu'a déclaré le manager général El Hadad Himidi, dans une vidéo postée par la fédération de football du pays :

"On essaye de trouver des solutions alternatives, mais comme vous le savez, sans le coach, sans des joueurs majeurs, et surtout nos deux seuls gardiens, la situation est assez compliquée. On ne perd pas espoir, on espère rapidement trouver des solutions."

A la CAN, la règle imposée par la CAF est que toute équipe disposant de 11 joueurs négatifs est obligée de jouer, même avec un joueur de champ dans les buts...