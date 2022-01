🎥 La célébration totalement folle d'Hervé Koffi, qualifié en quarts de la CAN

Le Burkina Faso est venu à bout du Gabon hier à l'issue d'une séance de pénaltys insoutenable. Après le pénalty qui a offert la qualification aux siens, le gardien de Charleroi Hervé Koffi n'a pas manqué d'exprimer sa joie, de manière...acrobatique.

Après une séance de tirs au but remportée 6-7 face aux Gabonais, Koffi s'est lancé dans un exercice effréné d'acrobaties. Le Sporting de Charleroi a partagé la vidéo de l'impressionnante célébration de son portier et a titré avec humour "On est hyper content pour toi et pour le Burkina Faso, mais évite de te blesser s'il te plaît."