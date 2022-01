Quelle fin de mercato pour le Standard de Liège ? "Il sera opportun pour nous de pouvoir aérer un peu l'équipe"

Il reste six jours au matricule 16 pour dégraisser son noyau, mais aussi se renforcer. Depuis que Mathieu Cafaro, Joachim Van Damme, Gilles Dewaele et Renaud Emond sont arrivés en bord de Meuse, le mercato liégeois est en stand-by.

Le Standard de Liège accueillera-t-il encore une voire deux recrues avant la fin du mercato hivernal ? Les Rouches veulent surtout dégraisser avant de pouvoir s'offrir les services d'un nouveau renfort.

"Le mercato est pour l'instant en stand-by. Je n’ai pas entendu d’avancée majeure sur les dossiers mais nous savons tous que durant les cinq derniers jours, les choses peuvent s'accélérer. Et nous serons attentifs", avait indiqué Luka Elsner en conférence de presse. "Il sera opportun pour nous de pouvoir aérer un peu l’équipe avec deux ou trois départs mais la situation du marché, l'offre et la demande, décidera de cela."

Un back gauche et un ailier gauche souhaités à Sclessin

"Le souhait, c’est de libérer une place pour éventuellement solidifier une position. Depuis le départ de Nicolas Gavory à Dusseldorf, au poste de back gauche, il ne reste plus que Niels (Nkounkou) et Alexandro (Calut) qui devient une option petit à petit. Mais y aura-t-il une opportunité sur le marché ?", a expliqué Elsner qui a avoué suivre Mitchell Dijks.

À noter que la bonne prestation de Calut contre Bruges pourrait pousser le Standard de Liège à mettre fin aux pistes d'un latéral gauche. "Je l'ai trouvé assez performant et plus mature que les prestations effectuées il y a quelques mois. Il était bien en place et bon en agressivité. Avec le ballon, cela n'a été simple pour personne et il a réussi déjà à ne pas nous mettre en difficulté, et c'est un bon point. Il a seulement 19 ans et il possède un gros caractère, et cela me plaît. Je l'ai trouvé solide pour sa première titularisation de la saison", avait souligné le coach des Rouches après le partage contre le Club.

Le technicien franco-slovène souhaitait recruter un ailier gauche avec de la vitesse et de la percussion en début de mercato. "Pour l'instant, Mathieu Cafaro est tout à fait suscpetible de répondre aux attentes à ce poste. N'oublions pas que nous avons cinq joueurs qui sont à la CAN et qui vont revenir. Et certains sont des pièces majeures de notre équipe donc nous n'allons pas nous précicpiter. Sur le marché des transferts, il n'est pas si simple de trouver un joueur qui fait la différence sur l'aile gauche avec nos moyens financiers actuels. Toutefois, si une super opportunité se présente en fonction des transferts sortants qui seront réalisés..."

Les joueurs qui peuvent partir

Aleksandar Boljevic et Willima Balikwisha, toujours dans le noyau B, sont devenus indésirables et le club croise les doigts pour qu'ils partent avant la fin du mercato. Samuel Bastien, sur les tablettes du club américain des New England Revolution, ne devrait pas être retenu en cas d'offre.

C'est également le cas Gojko Cimirot, souvent blessé ces derniers temps, et Kostas Laifis. Les deux joueurs font partie des Standardmen les mieux rémunérés et leurs départs permettraient de réduire fortement la masse salariale.