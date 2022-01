Arnaud Bodart : "Ça va mieux, mais il ne faut pas s'emballer"

Ce dimanche, le Standard de Liège accueillera le KV Malines lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Après deux partages contre le Sporting d'Anderlecht et le Club de Bruges ainsi qu'une victoire face à Eupen, le Standard de Liège veut enchaîner un deuxième succès lors de la réception de Malines, ce qui ne lui est plus arrivé depuis… août 2021. "Nous n'avons pas fait un bon match à Eupen, mais nous avons su être efficaces au bon moment", a confié Arnaud Bodart en conférence de presse. "Ce succès au Kehrweg donne un sentiment positif et si nous pouvons enchaîner avec une bonne victoire, nous pourrons alors regarder tout doucement vers le haut et effectuer une série. Nous affichons un bilan de 5 points sur 9 et le changement est bien présent puisque nous sommes plus efficaces", a souligné le portier des Rouches.

"Il y a encore énormément de travail à réaliser"

"Ça va mieux, mais il ne faut pas s'emballer. Il y a encore énormément de travail à réaliser. À Eupen, le résultat est au rendez-vous, mais ce fut l'un de nos plus mauvais matchs de la saison d'un point de technique. À noter cette clean sheet, cela faisait un moment et ça fait donc du bien", a précisé le Liégeois prêt à affronter Malines.

"Nous avons plongé dans la difficulté depuis cette défaite"

Au match aller, le Standard s'était fait humilier derrière les Casernes. Un match funeste après lequel l'ancien staff avait été remercié. "Cela a été un élément déclencheur, nous avons plongé dans la difficulté depuis cette défaite. Un coach remercié puis un nouveau qui arrive dans une situation délicate. Mais, cette trêve hivernale a fait du bien au groupe et la confiance est là désormais. Un nouveau succès en championnat, et de plus contre Mlaines, nous ferait beaucoup de bien", a conclu Bodart.