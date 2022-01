Le RWDM bat Mouscron et reste dans la roue des barrages de D1B

Le RWDM s'accroche solidement à sa place de troisième de D1B, à une unité de Waasland-Beveren.

Le RWDM s'est imposé ce dimanche face à l'Excel Mouscron sur le score de 2 buts à 0, et reste ainsi solidement accroché au podium de la D1B avec 5 points d'avance sur Deinze, à une unité de Waasland-Beveren qui occupe la place de barragiste. Dès la 2e minute, le nouvel artilleur du RWDM, Igor De Camargo, ouvrait le score.

En seconde période, Mouscron se retrouvait réduit à 10 suite à l'expulsion de Manuel Angiulli (69e), et ne parviendra pas à revenir sur son adversaire. Molenbeek fera le break via Florian Le Joncour à la 85e minute. L'Excel compte 6 points d'avance sur la dernière place occupée par Virton et 4 points d'avance sur Lommel.