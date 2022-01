Mason Greenwood, au coeur d'une affaire de moeurs, est suspendu par Manchester United jusqu'à nouvel ordre

Mason Greenwood a été accusé d'agression sexuelle par sa compagne. Dans l'attente du développement de l'affaire, Manchester United a suspendu son attaquant.

La compagne de Mason Greenwood avait accusé le joueur international anglais d'agression sexuelle et de tentative de viol, publiant des photos et des enregistrements (ultérieurement supprimés) via ses réseaux sociaux. Après avoir publié un communiqué plus tôt dans la journée, Manchester United a annoncé ce soir que Greenwood serait suspendu jusqu'à nouvel ordre et ne participerait ni aux entraînements ni aux rencontres.