Le Sporting Charleroi accueille un défenseur central et envoie un jeune en prêt

Le Sporting Charleroi a clôturé son mercato avec une arrivée et un départ.

C'est officiel : le mercato du Sporting Charleroi est terminé. Et pour le conclure, une arrivée et un départ ont été annoncés : Ben Karamoko (26 ans), défenseur central, signe en provenance de Sarpsborg pour un an et demi avec une année d'option. Il évoluait en Norvège depuis 2018 (FK Haugesund, Aalesunds FK puis Sarpsborg 08 FF) et y aura au total disputé 62 matchs (2 buts et 2 passes décisives).

Dans l'autre sens, Charleroi a envoyé Levi Malungu (19 ans), jeune défenseur central formé au club, en prêt au MVV Maastricht.