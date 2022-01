Officiel: Ostende se renforce en défense

Le KV Ostende, à la traîne en championnat, vient d'annoncer la venue d'un nouveau défenseur assez polyvalent mais surtout central. Osaze Urhoghide est en effet prêté jusqu'à la fin de la saison (avec option d'achat) par le Celtic. Il portera le numéro 5 chez les côtiers.

Happy to join @kvoostende on loan and excited for this new challenge 🇧🇪👋🏾 pic.twitter.com/1IZ8dsmtDo