Un attaquant de Wolfsbourg à signé en Premier League

Les Clarets ont trouvé le successeur de Chris Wood.

Wout Weghorst (29 ans, 24 matchs, 7 buts et 1 assists cette saison), coéquipier de plusieurs de nos Diables Rouges à Wolfsbourg, s'est engagé avec Burnley. L'international néerlandais (11 sélections, 2 buts) s'est lié au club britannique pour 3 ans et demi. Il a passé sa visite médicale ce dimanche. The Athletic parle d'un montant de 12,5 millions de livres sterling, soit 15 millions d'euros. Un bonus de près de 2 millions d'euros sera activé si le club reste en Premier League à l'issue de cette saison. Les Clarets se sont donc trouvé un remplaçant de choix (71 buts en 144 matchs avec Wolfsbourg) à Chris Wood, parti lors de ce mercato à Newcastle.