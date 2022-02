Dusan Vlahovic explique pourquoi il a rejoint la Juventus

Transféré de la Fiorentina à la Juventus Turin pour 75 millions d'euros (bonus compris), l'attaquant serbe a été l'un des gros transferts du mercato hivernal.

Présenté ce mardi par la Juventus, Dusan Vlahovic (22 ans, 24 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) s'est dit "très excité et fier" de rejoindre "le plus grand club d'Italie".

"Le choix de la Juventus n'a pas été difficile. La soif de victoire et de se battre jusqu'au bout fait partie de l'ADN du club et c'est également ma mentalité", a expliqué l'international serbe. "Je connais la pression de porter le numéro 7, mais elle existe pour tous les numéros de la Juve. Ce qui compte surtout, c'est comment nous jouons, pas le numéro que portons", a souligné l'ancien buteur de la Viola, qui portera le numéro 7 laissé vacant depuis le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Par contre, son départ passe mal chez les supporters de la Fiorentina...