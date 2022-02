Le calme plat à Anderlecht cet hiver : une première depuis près de 20 ans

Le RSCA n'a attiré ... aucun joueur cet hiver. Pas de back droit comme on le pensait, pas de renfort au milieu de terrain. Tout juste un peu de dégraissage.

Le mercato du RSC Anderlecht est facile à analyser : dans le sens des arrivées, il ne s'est ... rien passé. Une fois les rumeurs entourant une arrivée de Bryan Reynolds (qui a rejoint le KV Courtrai) évanouies, on peut même dire que l'habituel moulin à spéculations entourant d'habitude le mois de janvier sera resté au repos la majeure partie du temps à Anderlecht. Seule activité : trois départs, ceux de Taylor Harwood-Bellis, Nayel Mehssatou et Adrien Trebel. Un joueur prêté et peu utilisé, un jeune impatient et un énorme salaire auquel une solution temporaire a été offerte.

Pas de back droit, le principal souci ?

Vincent Kompany devra prier pour qu'à l'avenir, rien n'arrive à Amir Murillo. Ces dernières semaines, on a pu constater à quel point le Panaméen est crucial à l'équilibre du RSCA : en son absence, difficile de trancher entre Killian Sardella et Bogdan Mykhaylichenko pour jouer les doublures. Chacun a ses qualités, mais aucun n'a le niveau de Murillo, qui revenait qui plus est en grande forme récemment.

© photonews

L'échec dans le dossier Reynolds est d'ailleurs en partie lié au fait que si l'Américain venait, c'était pour rester n°2 derrière Murillo. Killian Sardella est resté ; la volonté du jeune de Neerpede est de percer et de faire taire les critiques, mais un départ a réellement été envisagé cet hiver, au moins en prêt. Les 6 prochains mois pourraient être ses derniers au club.

Au milieu, la chance d'un jeune ?

La victoire 5-0 ce lundi en U21 était presque un cri du coeur alors que le mercato filait vers sa fermeture : certains jeunes, maintenant que les Espoirs de Robin Veldman sont presque assurés du top 4, sont trop forts pour la réserve. C'est le cas de Kristian Arnstad, régulièrement repris en A mais qui ronge son frein. Car trop fort pour les U21 n'a jamais signifié prêt pour la D1A. Cela dit, si Anderlecht ne s'est pas renforcé au milieu de terrain, c'est peut-être aussi pour laisser sa chance à quelques jeunes dans le sprint final.

Pas de transfert entrant : une première depuis 2003-2004

Il est très rare de voir Anderlecht rester complètement passif sur le marché hivernal dans le sens des arrivées. La dernière fois que c'était arrivé ? Lors du mercato hivernal de janvier 2004, il y a 18 ans ! À une époque, il est vrai, où les transferts hivernaux étaient bien moins fréquents (quelques arrivées par an en général, rarement plus de deux ou trois). Le paradoxe est d'autant plus frappant qu'en janvier 2021, il y a un an, le RSCA attirait Abdoulay Diaby, Jacob Bruun Larsen, Warner Hahn et Majeed Ashimeru. Pour peu de réussites, seul Ashimeru étant acheté - et même lui peinant encore aujourd'hui à convaincre.

© photonews

Car c'est là la malédiction du mercato hivernal : les supporters, échauffés par une demi-saison qui a parfois montré les lacunes du groupe de manière plus criante qu'à l'époque du mercato estival, savent ce dont a besoin leur club, puisqu'ils ont eu plus de 20 journées pour le constater. Mais les transferts hivernaux sont rarement des succès pour autant, question d'opportunités, d'adaptation. Florilège d'arrivées hivernales ayant plus ou moins "floppé" : Kenny Saief, David Pollet, Patou Kabangu, Marko Pjaca, Rafael Galhardo, Filip Djuricic, Silvère Ganvoula, Rolando, Marko Marin ... le rapport échecs-réussites doit être de 80% contre 20%.

Bref : pas d'arrivée hivernale ne signifie pas pour autant que le noyau du RSCA est insuffisant pour terminer la saison, ou qu'il aurait été réellement plus fort après l'arrivée d'achats "panique". Peter Verbeke et Vincent Kompany croient en leur groupe, avec ses qualités et ses lacunes (l'arrivée d'un back droit n'aurait pas été du luxe). L'avenir dira s'ils ont raison.