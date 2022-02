Maarten Vandevoordt, parmi les meilleurs gardiens d'Europe de moins de 20 ans.

Selon une étude publiée récemment, le jeune gardien de Genk fait partie des tous meilleurs jeunes joueurs à son poste.

L'Observatoire du football (CIES) a publié sa lettre hebdomadaire. Et, comme souvent, nous découvrons des statistiques tant intéressantes que "gratifiantes" à l'égard des clubs de Pro League et de leurs joueurs. Dans cette étude qui calcule les meilleures données de performances des joueurs nés en 2002 en dehors du top 5 européen, Maarten Vandevoordt (19 ans) se place deuxième meilleur gardien. Il est devancé par le gardien d'Hammarby, Olivier Dovin. Nous retrouvons également des joueurs évoluant en Pro League parmis les meilleurs jeunes de moins de 20 ans à leur poste : Stelios Andreou et Ameen Al-Dakhil en défense centrale, tandis qu'Anouar Ait-El Hadj, Mandela Keita et Noah Mbamba y figurent au milieu de terrain.