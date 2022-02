Manchester City prolonge João Cancelo

Le latéral portugais prolonge son aventure mancunienne.

Manchester City a officialisé la prolongation de João Cancelo. Le Portugais a prolongé son contrat initial de 2 ans. Il est désormais lié avec les Citizens jusqu'en 2027. Débarqué en 2019 de la Juventus de Turin, il s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux au monde.

"Manchester City est un club fantastique, je suis donc incroyablement heureux d'avoir signé ce nouveau contrat".

"Ce nouveau contrat signifie que je peux maintenant me concentrer entièrement sur l'amélioration de mon jeu et sur le fait de gagner le plus de trophées possibles avec cette équipe", a-t-il déclaré.