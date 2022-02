Mauricio Pochetttino amer : "On méritait mieux"

Tenant du titre, le PSG s'est fait éliminer par l'OGC Nice, ce lundi soir (0-0, 6 t.a.b. à 5), en huitième de finale de la Coupe de France.

Une défaite amère qui laissait des regrets à Mauricio Pochetttino. "On doit être plus clinique devant le but. Il faut être meilleur. Quand vous arrivez aux tirs au but, c’est une loterie. Je pense qu'on a été meilleur que Nice, on méritait mieux, on aurait du se créer plus d'occasions, et être plus efficace dans les 20 derniers mètres. Je pense que lors de la première mi-temps, c’était un peu lent dans le mouvement du ballon. Quand vous jouez contre une équipe qui joue bas, qui réduit les espaces, c’est difficile de se procurer des occasions", a déclaré le technicien argentin au micro d'Eurosport après la rencontre. "En deuxième mi-temps, il y a eu plus de mouvement, c’était un peu mieux mais pas assez pour l’emporter. Il faut être réaliste devant le but avant les tirs au but", a regretté le coach du PSG.

L'ancien coach de Tottenham semble sans solution. Il devra vite en trouver car le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid arrive très vite.