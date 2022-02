Mercato du Club de Bruges: des ajustements et une arrivée anticipative

Le Club de Bruges a une nouvelle fois été très actif sur le marché des transferts, mais a dû corriger beaucoup de choses par rapport à l'été.

Le Club de Bruges a donc été très actif sur le marché des transferts lors des dernières heures. Le tout est de savoir si tout cela était bien utile pour la suite de la saison et si cela aidera le Club à aller chercher l’Union et un troisième titre consécutif.

Au niveau des départs, il s’agit surtout de joueurs arrivés l’été dernier et qui n’ont pas pu prendre place dans le onze de Clement tout d’abord puis de Schreuder par la suite.

Wesley est le premier à avoir quitté le Club, et est rentré au Brésil via Aston Villa. Ensuite, Tibo Persyn a fait ses valises pour rejoindre Westerlo, le leader autoritaire de la D1B. Le Club a toujours confiance en lui puisque son option a été levée avant le prêt. Le prêt de Providence a aussi été cassé, le jeune Français étant désormais prêté à Estoril.

Ignace Van der Brempt a été vendu à Salzburg, contre un montant avoisinant les 5 millions d’Euros selon les primes relatives à ses performances en Autriche. Youssouph Badji est revenu pour juste dire bonjour avant de repartir, direction Charleroi. C’est une volonté du Club de Bruges de lui donner plus de temps de jeu à Charleroi, car à Brest il n’avait pas trop droit au chapitre. Enfin, Kamal Sowah a été prêté à l’AZ, pour avoir plus de temps de jeu.

© photonews

On peut alors parler des arrivées. Mauricio Cuevas arrive de la MLS mais va être dans un premier temps dans le noyau de Bruges NXT, comme Perez avant lui. Andreas Skov Olsen est le transfert le plus marquant de cet hiver. L’international danois est non seulement un joueur qui peut apporter quelque chose directement, mais qui est surtout là pour s’adapter en fonction d’un départ futur de Lang ou de De Ketelaere.

Alfred Schreuder voulait une solution alternative au poste de numéro 9. Histoire de minimiser les risques, le choix s’est porté sur Sargis Adamyan, que le coach néerlandais a eu sous ses ordres à Hoffenheim. Enfin, en regardant les joueurs qui sont partis, le club manque de solutions à droite, où Clinton Mata est désormais bien seul. C’est dans cette optique que Dennis Odoi est arrivé dans la Venise du Nord.

Le mercato a donc été chargé dans la Venise du Nord. Il sera jugé en mai prochain: avec ou sans titre.