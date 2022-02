Besnik Hasi : "Anderlecht n'a jamais pris la Coupe au sérieux jusqu'à récemment"

Ce jeudi soir, Anderlecht affronte Eupen en demi-finale de la Croky Cup.

Anderlecht n'a pas de tradition avec la Coupe, comme le réalise Besnik Hasi. En tant qu'entraîneur d'Anderlecht, il a disputé la dernière finale de Coupe des Mauves en 2015 perdue face au Club de Bruges.

"Appelons un chat un chat : Anderlecht n'a jamais pris la Coupe au sérieux jusqu'à récemment. De mon temps, le conseil d'administration disait la même chose avant chaque saison : nous voulons le titre, aller le plus loin possible en Europe et gagner la Coupe", a déclaré Hasi à Het Nieuwsblad.

"La Coupe n'était tout simplement pas sexy pour Anderlecht"

"Ce dernier objectif était négligeable. La Coupe n'était tout simplement pas sexy pour Anderlecht. Ni pour le club, ni pour les joueurs. Certainement pas lorsque la finale se jouait après les Playoffs. Cela écourtait les vacances des "stars" et en vue d'un transfert, ils n'ont pas trouvé que cela était une vitrine."

"Maintenant qu'Anderlecht a plus de mal à décrocher le titre, la Coupe est devenue importante"

Dans les autres équipes où Hasi a travaillé, c'était différent. "Quand je jouais à Genk, la Coupe avait beaucoup plus de valeur là-bas. C'était le chemin le plus court vers l'Europe. Maintenant qu'Anderlecht a plus de mal à décrocher le titre, la Coupe est devenue importante."