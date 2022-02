Shinji Kagawa prêt à faire ses débuts avec Saint-Trond : "Je veux juste jouer à nouveau"

Avec l'arrivée de l'ancien joueur du Borussia Dortmund et de Manchester United, le STVV a réalisé un joli coup médiatique lors du mercato d'hiver.

Shinji Kagawa ne s'attendait pas rebondir en Belgique. "J'ai résilié mon contrat au PAOK et Saint-Trond a sauté sur la balle en premier avec mon agent", a-t-il déclaré au Het Belang van Limburg. "C'était important pour moi. Je voulais rejoindre une équipe qui me voulait vraiment. J'ai eu ce sentiment immédiatement lorsque j'ai parlé aux gens de ce club. Je veux juste jouer à nouveau", a souligné l'ancien joueur de Manchester United et du Borussia Dortmund.

Le Nippon est autorisé à jouer pour Saint-Trond ce week-end. À Courtrai, il veut être jouer, même s'il reste à voir s'il sera aligné d'entrée de jeu. "Si ça ne tient qu'à moi, oui j'aimerais débuter la rencontre. Je veux jouer", a conclu Shinji Kagawa.