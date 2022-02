Philippe Sandler sur Kompany : "Il m'a donné beaucoup de conseils"

Philippe Sandler était le premier renfort d'Anderlecht "made in Kompany", à savoir en provenance de Manchester City. Les deux hommes s'étaient connus chez les Skyblue.

Philippe Sandler (24 ans) n'était alors qu'un jeune joueur de Manchester City, mais avait déjà des problèmes physiques qui ont gêné ses débuts. Et à son poste évoluait un certain Vincent Kompany, pas épargné par les blessures dans sa carrière. "Kompany a tout vécu à Manchester City, depuis le jour où le club a commencé à grandir. C'était l'un des meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Et lui aussi a été beaucoup blessé", explique Sandler dans De Telegraaf.

Le nouveau défenseur de Feyenoord a alors pu compter sur les conseils de son aîné. "Quand je suis revenu de blessure, il m'a donné des conseils. Sportifs mais aussi psychologiques. Il m'a dit de faire confiance en moi, en mon corps", se rappelle Philippe Sandler. "Ensuite, c'est grâce à lui que j'ai été à Anderlecht". Le Néerlandais disputera 11 rencontres avec le RSCA. Malgré un talent évident, il sera encore une fois freiné par les blessures.