Faïz Selemani déçu : "C'était mieux quand on jouait mal mais qu'on gagnait"

Les choses se compliquent pour le KVK qui a connu une nouvelle défaite.

Battu par le STVV (1-3), Courtrai vient d'enchainer une troisième défaite consécutive à domicile et n'a toujours pas gagné en 2022.

Une situation inquiétante et décevante pour les Kerels : "Cela fait maintenant plusieurs matchs d'affilée que nous jouons bien et que nous avons beaucoup de possession de balle, mais que nous n'arrivons pas à gagner. C'était mieux quand on jouait mal et qu'on gagnait quand même, parce que maintenant ça commence à devenir très pénible", a déclaré Faïz Selemani sur Sporza.

Selon le joueur, il est temps de se reprendre et peut-être de changer de tactique : "Nous ne réussissons pas assez à concrétiser nos occasions, mais d'un autre côté, nous prenons des buts bien trop facilement. Toute cette possession de balle ne nous fait pas du bien. Peut-être devrions-nous laisser le ballon à l'adversaire et jouer en contre-attaque."

Courtrai ira au Beerschot avant de recevoir Zulte Waregem. Sa série de matchs sans victoire a fait reculer le club jusqu'à la 9e place de JPL.