Deux joueurs de Pro League vont jouer pour l'Indonésie

Jordi Amat (KAS Eupen) et Sandy Walsh ont choisi de défendre prochainement les couleurs de l’équipe nationale de l’Indonésie. Ils ont débuté leur procédure de naturalisation. Elle aurait été accepté par le gouvernement indonésien.

Sandy Walsh, 26 ans, est né à Bruxelles mais a des origines néerlandaises et indonésiennes. Le défenseur a joué pour les équipes nationales de jeunes pour les Pays-Bas. Amat est né à Barcelone et est espagnol. Le défenseur des Pandas a aussi joué pour son pays de naissance en équipes d’âge. A 29 ans, il est prêt à débuter une nouvelle carrière internationale avec l’Indonésie.

Les deux joueurs devraient pouvoir jouer lors des prochains matches qualificatifs pour la coupe d’Asie.

BREAKING: According to the exco of PSSI (Indonesian FA), Hasan Abdulgani, the Indonesian government have approved to complete the naturalization process of Jordi Amat and Sandy Walsh!



Here. We. Go! 🦅🇮🇩 pic.twitter.com/sxvqft2uZq