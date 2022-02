L'Union Saint-Gilloise à Louvain ou au Stade Roi Baudouin pour l'Europe ?

L'hypothèse d'une campagne européenne se rapproche pour l'Union Saint-Gilloise, mais le Parc Duden n'est pas adapté aux normes de l'UEFA.

La question se pose donc : où évoluera l'USG si elle obtient bel et bien un ticket européen, ce qui commence à se préciser ? En coulisses, on y travaille. Deux pistes se détachaient : Den Dreef, le stade d'Oud-Heverlee Louvain, ou le Stade Roi Baudouin, où a déjà évolué l'Union lors des travaux du Stade Joseph Marien. Problème : le Heysel risque fort d'être indisponible (pour cause de concerts de Coldplay) aux dates correspondant à d'éventuels tours préliminaires - et pas question, à l'Union, de s'emballer au point de ne miser que sur une qualification directe pour les poules.

Philippe Bormans, CEO de l'Union Saint-Gilloise, a donc adressé le problème en confirmant la piste la plus plausible : un accord a déjà été trouvé avec OHL pour une utilisation de Den Dreef en cas de tours préliminaires. Le stade de Louvain peut accueillir jusqu'à 10.000 personnes, et est facilement accessible depuis Bruxelles. "L'UEFA permet que les tours préliminaires se disputent dans un autre stade que les rencontres de poules", rappelle-t-il dans Het Laatste Nieuws. L'USG pourrait donc ensuite disputer la phase de groupe au Stade Roi Baudouin, qui a les préférences du club, de par sa situation et sa taille. Les discussions avec la Ville de Bruxelles seraient en cours.

Une autre piste, moins plausible, serait de disputer les rencontres européennes au Lotto Park du RSC Anderlecht, mais les chances sont grandes pour que les Mauves soient eux aussi qualifiés pour l'Europe, ce qui rendrait cette idée difficilement réalisable.