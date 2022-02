Pioli loue son nouveau buteur providentiel

Depuis quelques semaines, Olivier Giroud est bel et bien de retour.

Depuis le début de l’année 2022, l’attaquant de l’AC Milan Olivier Giroud (35 ans, 15 matchs et 7 buts en Serie A cette saison) affiche une forme resplendissante. L’international français a marqué six fois en 7 matchs, avec notamment deux doublés lors de ses deux dernières sorties contre l’Inter Milan (2-1) en Serie A, puis face à la Lazio Rome (4-0) en Coupe d’Italie mercredi. Une réussite saluée par l’entraîneur milanais Stefano Pioli.

"Au début de la saison, Olivier a souffert de nombreux problèmes, au dos, à la cheville et autres, mais aujourd’hui, il va mieux physiquement et mentalement. C’est un attaquant très fort, et il a également profité du travail de toute l’équipe. Nous avons été dangereux et nous devons continuer comme ça", a apprécié le technicien italien en conférence de presse.